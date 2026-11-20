Azərbaycanda dəmir yolu ilə yükdaşımaları 12 %-dən çox artıb
İnfrastruktur
- 20 noyabr, 2026
- 15:09
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yükdaşımaları 15 milyon 613,1 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 705,5 min ton və ya 12,3 % çoxdur.
2026-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 205 milyon 52,9 min ton yük daşıyıb. Azərbaycanda ümumi yük daşımaların 7,6 %-i dəmir yolunun payına düşüb.
Hesabat dövründə nəqliyyat və anbar təsərrüfatı sektorunda 14 milyard 288,8 milyon manat məbləğində və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 10,2 % çox gəlir əldə edilib.
Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 12,3%
Azerbaijan's rail freight volumes rise 12.3% in January–October
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