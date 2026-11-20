Железнодорожные грузоперевозки в Азербайджане выросли на 12,3%
Инфраструктура
- 20 ноября, 2026
- 15:18
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За январь-октябрь 2026 года в Азербайджане по железной дороге перевезли 15 млн 613,1 тыс. тонн грузов – на 12,3% больше, чем годом ранее.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, объем железнодорожных грузоперевозок вырос на 1 млн 705,5 тыс. тонн по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
Всего за десять месяцев предприятия и предприниматели транспортного сектора Азербайджана перевезли 205 млн 52,9 тыс. тонн грузов. На долю железной дороги пришлось 7,6% этого объема.
Доходы сектора транспорта и складского хозяйства за тот же период составили 14 млрд 288,8 млн манатов. В реальном выражении они выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Azərbaycanda dəmir yolu ilə yükdaşımaları 12 %-dən çox artıb
Azerbaijan's rail freight volumes rise 12.3% in January–October
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