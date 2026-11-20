Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 6 %-dən çox azalıb
İnfrastruktur
- 20 noyabr, 2026
- 15:28
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında metro nəqliyyatının xidmətlərindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 173 milyon 148,8 min nəfər olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11 milyon 422,7 min nəfər və ya 6,2 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda 1 milyard 861 milyon 919,1 min sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 168 milyon 277 min sərnişin və ya 9,9 % çoxdur.
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