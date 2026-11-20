Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə 10 ayda 19 milyard kubmetrə yaxın qaz nəql edilib
- 20 noyabr, 2026
- 15:30
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın magistral qaz kəmərləri ilə 32 milyard 916,9 milyon kubmetr qaz nəql edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, 2025-ci ilin 10 ayı ilə müqayisədə 0,3 % azdır.
Hesabat dövrünə qazın nəqlinin 57,3 %-i Bakı-Tbilisi-Ərzurum Cənubi Qafqaz boru kəməri vasitəsilə həyata keçirilib. Bu kəmərlə 18 milyard 869,9 milyon kubmetr qaz ötürülüb. Bu, illik müqayisədə 1,4 % azdır.
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən qaz Azərbaycana, Gürcüstana və Türkiyəyə çatdırılır. Cənubi Qafqaz Boru Kəməri 2006-cı ilin sonlarında istismara verilib və "Şahdəniz" yatağının I mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qaz nəql edilməyə başlanıb. 2018-ci ilin yayından isə "Şahdəniz" yatağının ikinci mərhələsi çərçivəsində hasil edilən qazın genişləndirilmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəməri ilə Türkiyəyə - TANAP kəmərinə təhvil verilməsinə başlanılıb.