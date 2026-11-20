В Азербайджане авиаперевозки пассажиров выросли на 5,5%
Инфраструктура
- 20 ноября, 2026
- 15:35
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года воздушным транспортом перевезено 3 млн 668 тыс. пассажиров, что на 191,9 тыс. человек, или 5,5%, больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
Объем грузовых авиаперевозок за отчетный период составил 319,7 тыс. тонн, сократившись на 2,3 тыс. тонн, или 0,7%.
Всего за 10 месяцев транспортным сектором страны перевезено 205 млн 52,9 тыс. тонн грузов, из которых 0,2% пришлось на воздушный транспорт.
Общий пассажиропоток составил 1 861 млн человек, увеличившись на 168,2 млн, или 9,9%, по сравнению с январем-октябрем прошлого года.
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