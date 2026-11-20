Европейская комиссия выделила Украине 7,9 млрд евро для удовлетворения финансовых потребностей и обеспечения функционирования государственной администрации страны.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, это самый крупный единовременный транш, выделенный в рамках программы Ukraine Facility.

"Средства уже поступили в государственный бюджет. Они являются жизненно необходимой поддержкой для сохранения финансовой устойчивости и обеспечения приоритетных потребностей государства в условиях полномасштабной войны", - отметил он.

По его словам, с учетом этого поступления Украина в этом году уже получила 13,57 млрд евро в рамках указанной программы.

Премьер напомнил, что финансирование стало возможным благодаря выполнению Украиной более 20 условий.