В рамках расследования, начатого в связи с кораблекрушением у берегов Гирне в Северном Кипре, в отношении 9 человек, трое из которых являются гражданами Азербайджана, была изменена статья обвинения.

Как сообщает Report со ссылкой на прессу Северного Кипра, хотя в начале уголовного дела обвиняемым было предъявлено обвинение в "причинении смерти по неосторожности и невнимательности", сегодня обвинение было заменено на статью "убийство".

Решением суда срок содержания под стражей задержанных лиц продлен еще на 3 дня. Очередное заседание состоится 24 ноября.

Напомним, что 30 августа у берегов Гирне на Северном Кипре потерпело крушение судно. Были спасены 239 человек. Число погибших достигло 26. В связи с происшествием задержаны девять человек, в том числе трое граждан Азербайджана.