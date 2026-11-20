Добыча нефти в Азербайджане за 10 мес. сократилась на 3,5%, газа - на 0,4%
Энергетика
- 20 ноября, 2026
- 15:43
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В Азербайджане за январь-октябрь 2026 года добыто 41 млрд 942,6 млн кубометров природного газа, из которых 31 млрд 775,7 млн кубометров составил товарный газ.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года добыча природного газа сократилась на 0,4%, товарного - на 1,5%.
За отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата в стране составил 22 млн 235,9 тыс. тонн. Объем товарной нефти составил 22 млн 134 тыс. тонн.
За январь-октябрь 2026 года добыча нефти и товарной нефти сократилась на 3,5% и 3,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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