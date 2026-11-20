В Азербайджане за январь-октябрь 2026 года добыто 41 млрд 942,6 млн кубометров природного газа, из которых 31 млрд 775,7 млн кубометров составил товарный газ.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года добыча природного газа сократилась на 0,4%, товарного - на 1,5%.

За отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата в стране составил 22 млн 235,9 тыс. тонн. Объем товарной нефти составил 22 млн 134 тыс. тонн.

За январь-октябрь 2026 года добыча нефти и товарной нефти сократилась на 3,5% и 3,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.