С начала года численность населения Азербайджана увеличилось на 20 474 человека (на 0,2%), достигнув 10 млн 282,825 тыс. человек по состоянию на 1 октября 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в сельской местности.

Среди населения 49,8% составляют мужчины и 50,2% - женщины.