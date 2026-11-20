Население Азербайджана за 9 мес. увеличилось почти на 20,5 тыс. человек
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2026
- 15:08
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С начала года численность населения Азербайджана увеличилось на 20 474 человека (на 0,2%), достигнув 10 млн 282,825 тыс. человек по состоянию на 1 октября 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в сельской местности.
Среди населения 49,8% составляют мужчины и 50,2% - женщины.
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