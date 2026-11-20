Azərbaycanda əhalinin sayı 0,2 % artıb
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 15:01
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İlin əvvəlindən Azərbaycanda əhalinin sayı 20 474 nəfər və ya 0,2% artaraq 2026-cı il oktyabr ayının 1-i vəziyyətinə 10 milyon 282 min 825 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Belə ki, ölkə əhalisinin 54,3%-ni şəhər, 45,7%-ni kənd sakinləri, 49,8%-ni kişilər, 50,2%-ni isə qadınlar təşkil edir.
Население Азербайджана за 9 мес. увеличилось почти на 20,5 тыс. человек
Azerbaijan"s population reaches 10.28 million
Son xəbərlər
15:50
"PMD Group" yenidən təşkil olunurBiznes
15:49
Azərbaycanda 10 ayda mazut və sürtkü yağlarının istehsalı artıbEnergetika
15:47
SOCAR Mərkəzi Avrasiyanın ən böyük şirkətlərinin reytinqinə başçılıq edibEnergetika
15:46
2021–2026-cı illərdə kolleclərə qəbul olan qadın tələbələrin sayı kişilərlə müqayisədə daha yüksək olubElm və təhsil
15:43
Foto
Mərkəzi Asiya ölkələrinin turizm təmsilçiləri Azərbaycanda tanışlıq səfərində olublarTurizm
15:41
Polşa NATO-dan əlavə qüvvələr istəmək niyyətindədirDigər ölkələr
15:41
"Real" Tibo Kurtuanın müqaviləsinin müddətinin uzadıldığını açıqlayıbFutbol
15:40
Azərbaycanda 10 ayda taksi xidmətindən istifadə edənlərin sayı 10 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur
15:38
BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 13 %-dən çox artıbEnergetika