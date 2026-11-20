"Real" Tibo Kurtuanın müqaviləsinin müddətinin uzadıldığını açıqlayıb
Futbol
- 20 noyabr, 2026
- 15:41
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İspaniyanın "Real" klubu qapıçısı Tibo Kurtua ilə müqavilə müddətinin uzadıldığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisi məlumat yayıb.
34 yaşlı qolkiperin yeni sözləşməsi 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, T.Kurtua 2018-ci ildən "Kral klubu"nun formasını geyinir.
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