По магистральным газопроводам Азербайджана в январе-октябре этого года транспортировано 32 млрд 916,9 млн кубометров газа, что на 0,3% меньше показателя за тот же период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 57,3% общего объема транспортировки газа пришлось на Южнокавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. По нему за отчетный период транспортировано 18 млрд 869,9 млн кубометров газа, что на 1,4% меньше, чем годом ранее.

По Южнокавказскому газопроводу газ с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, поставляется в Азербайджан, Грузию и Турцию. Он был введен в эксплуатацию в конце 2006 года в рамках первой стадии разработки "Шахдениза". С лета 2018 года по расширенному газопроводу также началась транспортировка газа, добываемого в рамках второй стадии разработки месторождения, в Турцию для дальнейшей передачи в газопровод TANAP.