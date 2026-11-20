Правительство Норвегии планирует приобрести ракеты противовоздушной обороны, способные защищать авиабазы и критически важную инфраструктуру от воздушных угроз, на сумму около 22 млрд крон (более 2 млрд евро).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Это отражено в оборонном бюджете Норвегии, который утвержден в ходе сегодняшнего заседания правительства с участием короля Хокона VIII. Документ представил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

"Опыт Украины показывает, насколько важно иметь эффективную противовоздушную оборону. Поэтому мы пополняем запасы Вооруженных сил высокотехнологичными ракетами противовоздушной обороны, способными сбивать угрозы. Нам нужны как более крупные запасы, так и ракеты противовоздушной обороны с различными характеристиками", – сказал министр.

Новые ракеты противовоздушной обороны (ПВО) могут использоваться в наземных пусковых установках NASAMS и применяться, в частности, для сбивания ударных и разведывательных дронов, военных самолетов и вертолетов на различных расстояниях.

Системы ПВО, оснащенные новыми ракетами, должны обеспечивать защиту авиабазы в Эрланде, базы в Эвенесе, критической инфраструктуры и зон приема союзников, а также Сухопутных войск от угроз, исходящих из воздуха.

Средства, которые планируется приобрести, – это комбинация ракет ближнего радиуса действия AIM-9X, ракет среднего радиуса действия AMRAAM 120C и AMRAAM Extended Range (ER) с большей дальностью.