В январе-октябре 2026 года по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) прокачали 21 млн 103,8 тыс. тонн нефти – на 7,3% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, на БТД пришлось 76,7% общего объема транспортировки нефти по трубопроводам страны.

За десять месяцев по БТД прокачали 17 млн 268,7 тыс. тонн нефти, добытой в Азербайджане. Это 81,8% всего объема прокачки по этому маршруту. Еще 3 млн 835,1 тыс. тонн, или 18,2%, составила нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

По сравнению с январем-октябрем 2025 года прокачка азербайджанской нефти по БТД сократилась на 10,8%, а совокупный объем прокачки нефти из Туркменистана и Казахстана вырос на 13,1%.

Основную часть поставок по БТД составляют нефть с азербайджанского блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсат с месторождения Шахдениз. По трубопроводу также транспортируют нефть и конденсат из других источников, в том числе нефть из Туркменистана и Казахстана.

Доли участников проекта АЧГ распределены следующим образом. SOCAR принадлежит 31,65%, BP – 30,37%, MOL Group – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,92%.