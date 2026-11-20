В январе-октябре этого года в Азербайджане произведено 317,3 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 21,4 % меньше по сравнению с первыми 10 месяцами 2025 года.

На 1 ноября этого года образовался остаток готовой продукции в объеме 36,6 тыс. тонн.

Отметим, что метанол производится на Метанольном заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Гарадагском районе Баку. Завод, введенный в эксплуатацию в 2013 году, с 2016 года функционирует под управлением дочернего предприятия SOCAR - ООО SOCAR Metanol, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Предприятие обладает мощностью по производству 650-700 тыс. тонн метанола в год. В производстве в качестве сырья используются природный газ и опресненная вода.