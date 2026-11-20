В Налоговой информационной системе будет создан модуль ИНН
Бизнес
- 20 ноября, 2026
- 16:16
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Государственная налоговая служба внедрит специальный модуль для работы с ИНН (идентификационными номерами налогоплательщиков) в свою Автоматизированную налоговую информационную систему.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на разработку этого программного блока планируется направить более 5 млн манатов.
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