Государственная налоговая служба внедрит специальный модуль для работы с ИНН (идентификационными номерами налогоплательщиков) в свою Автоматизированную налоговую информационную систему.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, на разработку этого программного блока планируется направить более 5 млн манатов.