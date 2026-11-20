В Баку с 23 ноября запустят новый регулярный автобусный маршрут №57B, который свяжет улицу Мухаммеда Хади (вблизи станции метро "Ази Асланов") с улицей Казимаги Керимова (Sabah City).

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), интервал движения на обслуживаемой ООО "Bakubus" линии составит 15 минут.

Оплата проезда будет осуществляться безналичным способом. Стоимость поездки составит 60 гяпиков.