В Баку с 23 ноября начнет курсировать автобусный маршрут №57B
Инфраструктура
- 20 ноября, 2026
- 16:20
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В Баку с 23 ноября запустят новый регулярный автобусный маршрут №57B, который свяжет улицу Мухаммеда Хади (вблизи станции метро "Ази Асланов") с улицей Казимаги Керимова (Sabah City).
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), интервал движения на обслуживаемой ООО "Bakubus" линии составит 15 минут.
Оплата проезда будет осуществляться безналичным способом. Стоимость поездки составит 60 гяпиков.
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