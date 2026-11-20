В Азербайджане в январе-октябре 2026 года услугами такси воспользовались 136 млн 676,5 тыс. пассажиров, что на 11 млн 856,8 тыс. человек, или 9,5%, больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период автобусами перевезено 1 538 млн 560,1 тыс. пассажиров, что на 12,1% больше в годовом сравнении.

Всего автомобильным транспортом перевезено 1 675 млн 236,6 тыс. пассажиров (+11,9%) и 130 млн 387,6 тыс. тонн грузов (+6,9%).

Общий объем пассажирских перевозок всеми видами транспорта составил 1 861 млн 919,1 тыс. человек, увеличившись на 9,9%.