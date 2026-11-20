В Азербайджане число пассажиров такси за 10 месяцев выросло на 9,5%
Инфраструктура
- 20 ноября, 2026
- 16:31
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В Азербайджане в январе-октябре 2026 года услугами такси воспользовались 136 млн 676,5 тыс. пассажиров, что на 11 млн 856,8 тыс. человек, или 9,5%, больше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За отчетный период автобусами перевезено 1 538 млн 560,1 тыс. пассажиров, что на 12,1% больше в годовом сравнении.
Всего автомобильным транспортом перевезено 1 675 млн 236,6 тыс. пассажиров (+11,9%) и 130 млн 387,6 тыс. тонн грузов (+6,9%).
Общий объем пассажирских перевозок всеми видами транспорта составил 1 861 млн 919,1 тыс. человек, увеличившись на 9,9%.
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