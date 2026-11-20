В Баку водитель арестован за автохулиганство.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.

Согласно информации, водитель автомобиля марки ВАЗ 2107 с госномером 90-КК-071 Руфат Мустафазаде грубо нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Автохулиган задержан сотрудниками дорожной полиции. По решению суда Р. Мустафазаде арестован в административном порядке с ограничением водительских прав сроком на 1 год.