В Баку арестован автохулиган
Происшествия
- 20 ноября, 2026
- 16:32
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В Баку водитель арестован за автохулиганство.
Об этом Report сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.
Согласно информации, водитель автомобиля марки ВАЗ 2107 с госномером 90-КК-071 Руфат Мустафазаде грубо нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью других участников движения.
Автохулиган задержан сотрудниками дорожной полиции. По решению суда Р. Мустафазаде арестован в административном порядке с ограничением водительских прав сроком на 1 год.
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