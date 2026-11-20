Спецпредставитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев обсудил с министром окружающей среды Японии Хироёси Сасагавой вопросы климатического финансирования.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X по итогам встречи, состоявшейся в Анталье в рамках COP31.

Он поблагодарил Японию за конструктивное участие в COP29, прошедшей в Баку, и подчеркнул важность продолжения сотрудничества.

"Я подчеркнул важность совместной деятельности, особенно в направлении климатического финансирования и выполнения соглашений, достигнутых в рамках статьи 6 Парижского соглашения, также отметив важное значение продолжения сотрудничества для успешного завершения COP31", - говорится в публикации.