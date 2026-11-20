Muxtar Babayev Yaponiyanın ətraf mühit naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
- 20 noyabr, 2026
- 16:17
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Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev COP31 çərçivəsində Antalyada Yaponiyanın ətraf mühit naziri Hiroyoşi Sasakava ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.
Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Yaponiyaya Bakıda keçirilən COP29-da konstruktiv iştirakına görə təşəkkür edib:
"Xüsusilə iqlim maliyyələşməsi və Paris Sazişinin 6-cı maddəsi üzrə əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyətin vacibliyini vurğuladım. COP31-in uğurla başa çatdırılması üçün əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdim".
At #COP31 in Antalya, met with Japan’s Minister of the Environment, H.E. Mr. Hiroyoshi Sasagawa. Thanked Japan for its constructive engagement at #COP29 in Baku and reaffirmed the importance of working together to implement the outcomes agreed there, particularly on climate finance and Article 6 of the Paris Agreement. Working together towards a successful conclusion to COP31. #Azerbaijan #Japan #ClimateAction— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 20, 2026