В январе–октябре текущего года ветровые электростанции Азербайджана произвели 960,3 млн кВт/ч электроэнергии, что в 13,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, всего за 10 месяцев в стране произведено 22 млрд 60 млн кВт/ч электроэнергии, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Из них 21 млрд 421,5 млн кВт/ч составила товарная электроэнергия (снижение на 1,7%).

На долю гидроэлектростанций пришлось 2 млрд 991 млн кВт/ч (рост на 18,6%), тепловых - 16 млрд 697,9 млн кВт/ч (снижение на 9,8%), солнечных - 601,6 млн кВт/ч (рост на 13%). Еще 170,7 млн кВт/ч выработано за счет сжигания биомассы и отходов (рост на 7,3%).