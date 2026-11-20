В январе-октябре текущего года в Азербайджане произведено 1 млн 190,2 тыс. тонн автомобильного бензина.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,7% меньше, чем в январе-октябре 2025 года.

В целом, производство нефтепродуктов в Азербайджане за отчетный период составило 5 млрд 146,8 млн манатов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев в Азербайджане произведено 113,3 тыс. тонн мазута, что на 96,7% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период в Азербайджане произведено 2 млн 21,9 тыс. тонн дизельного топлива, что на 4,1% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года.

За этот период произведено 38,2 тыс. тонн смазочных масел (+24,8%) и 147,3 тыс. тонн нефтяного битума (-31,1%).

Также за 10 месяцев в стране произведено 150,9 тыс. тонн сжиженного газа (-20,6%), 482,1 тыс. тонн белой нефти (-17,2%) и 214,3 тыс. тонн нефтяного кокса (+12%).