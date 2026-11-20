Потребление электроэнергии мировыми дата-центрами к 2030 году может удвоиться и составить порядка 1 ТВт.ч (тераватт-час) в год.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Большой объем ЦОД-проектов наблюдается в Техасе, Вирджинии, Финляндии и Великобритании.

При этом отмечается, что в некоторых регионах общая мощность дата-центров, ожидающих подключения к электросетям, превосходит текущее пиковое потребление. Если не модернизировать сети, их загруженность может увеличиться, а надежность – снизиться. Сроки подключения новых проектов могут вырасти, а генерирующие компании будут вынуждены ограничить мощность при невозможности удовлетворить спрос.

К 2030 году инвесторы вложат в дата-центры около $4 трлн против $565 млрд в 2025 году, говорится в отчете агентства. При этом около трех четвертей прогнозируемого роста инвестиций придется на центры для обучения и эксплуатации ИИ, а не для традиционных целей вроде облачного хранения или потокового видео.

МЭА ожидает повышения пикового потребления электроэнергии на 40-50% к 2035 году. По его оценкам, к этому сроку нужно построить 26 млн км новых ЛЭП и заменить или отремонтировать еще около 16 млн км.