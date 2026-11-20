В 2021-2026 годах среди зачисленных в средние специальные учебные заведения Азербайджана преобладали женщины.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая сектором отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Сабина Бабаева на мероприятии, посвященном итогам приема на 2026/2027 учебный год.

По ее словам, за этот период в колледжи поступили 46 142 мужчины (35,3%) и 84 461 женщина (64,7%). При этом число принятых мужчин сократилось на 7%, а женщин - выросло на 17,3%.

В этом году набор осуществлялся в 61 среднее специальное учебное заведение. На 25 310 предусмотренных мест было зачислено 22 071 человек.