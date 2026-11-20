В Азербайджане среди поступивших в колледжи преобладают женщины
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 16:26
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В 2021-2026 годах среди зачисленных в средние специальные учебные заведения Азербайджана преобладали женщины.
Как сообщает Report, об этом заявила заведующая сектором отдела науки, высшего и профессионального образования Министерства науки и образования Сабина Бабаева на мероприятии, посвященном итогам приема на 2026/2027 учебный год.
По ее словам, за этот период в колледжи поступили 46 142 мужчины (35,3%) и 84 461 женщина (64,7%). При этом число принятых мужчин сократилось на 7%, а женщин - выросло на 17,3%.
В этом году набор осуществлялся в 61 среднее специальное учебное заведение. На 25 310 предусмотренных мест было зачислено 22 071 человек.
2021–2026-cı illərdə kolleclərə qəbul olan qadın tələbələrin sayı kişilərlə müqayisədə daha yüksək olub
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