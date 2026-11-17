Всеобщая 24-часовая забастовка по всей Италии пройдет 20 ноября.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

В забастовке, которая организована Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL) примут участие работники как государственного, так и частного секторов экономики.

Основные требования протестующих связаны с социально-экономической политикой правительства, ростом стоимости жизни, проблемами по предоставлению услуг в сфере здравоохранения, образования, а также области занятости и жилищного вопроса.

В связи с всеобщей забастовкой, помимо приостановки работы школ и медицинских учреждений, возможны также сбои в движении региональных и международных поездов. Не исключается отмена ряда авиарейсов.