В Италии 20 ноября пройдет всеобщая забастовка
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 13:22
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Всеобщая 24-часовая забастовка по всей Италии пройдет 20 ноября.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.
В забастовке, которая организована Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL) примут участие работники как государственного, так и частного секторов экономики.
Основные требования протестующих связаны с социально-экономической политикой правительства, ростом стоимости жизни, проблемами по предоставлению услуг в сфере здравоохранения, образования, а также области занятости и жилищного вопроса.
В связи с всеобщей забастовкой, помимо приостановки работы школ и медицинских учреждений, возможны также сбои в движении региональных и международных поездов. Не исключается отмена ряда авиарейсов.
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