На матч "Кяпаз" - "Карабах" продано рекордное количество билетов
Футбол
- 17 ноября, 2026
- 13:10
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На матч XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Кяпазом" и "Карабахом" продано рекордное количество билетов.
Как сообщает Report со ссылкой на гянджинский клуб, за сутки продано 8400 билетов, что составляет примерно 55% мест на Гянджинском городском стадионе вместимостью 15 363 зрителей.
Матч "Кяпаз" - "Карабах" состоится 22 ноября в 17:00.
Наибольшее количество болельщиков на домашних играх "Кяпаза" в этом сезоне было на матче с "Шамахы" 4 сентября (15 тыс. человек).
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