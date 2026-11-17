На матч XII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Кяпазом" и "Карабахом" продано рекордное количество билетов.

Как сообщает Report со ссылкой на гянджинский клуб, за сутки продано 8400 билетов, что составляет примерно 55% мест на Гянджинском городском стадионе вместимостью 15 363 зрителей.

Матч "Кяпаз" - "Карабах" состоится 22 ноября в 17:00.

Наибольшее количество болельщиков на домашних играх "Кяпаза" в этом сезоне было на матче с "Шамахы" 4 сентября (15 тыс. человек).