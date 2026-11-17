"Kəpəz" - "Qarabağ" oyunu üçün bilet satışında rekord qeydə alınıb
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 12:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Misli Premyer Liqasının XII turunda keçiriləcək "Kəpəz" - "Qarabağ" oyunu üçün bilet satışında rekord qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gəncə təmsilçisi məlumat yayıb.
Qarşılaşma üçün bir sutka ərzində 8400 bilet satılıb. Bu, 15363 tamaşaçı tutumuna malik Gəncə şəhər stadionunda yerlərin təxminən 55%-i deməkdir.
Xatırladaq ki, qarşılaşma noyabrın 22-də Gəncə şəhər stadionunda saat 17:00-da start götürəcək. Cari mövsüm "Kəpəz"in ev oyunlarında ən çox azarkeş sayı sentyabrın 4-də "Şamaxı" ilə görüşdə (15000 nəfər) qeydə alınıb.
Son xəbərlər
13:33
Serbiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot ölübDigər ölkələr
13:32
İtaliyada noyabrın 20-də irimiqyaslı tətil keçiriləcəkDigər ölkələr
13:23
"Venesiya" və "Valensiya" Artyom Dovbiki heyətinə qatmaq istəyirFutbol
13:20
Foto
Növbəti köç Xocavəndə çatıb - YenilənibDaxili siyasət
13:16
Yohan Vadeful: Cənubi Qafqazda sülh Avropanın təhlükəsizliyinə və sabitliyinə töhfə verəcəkDigər
12:59
Almaniya XİN başçısı Yohan Vadeful bu gün Azərbaycana gələcəkXarici siyasət
12:57
Neftçalada 11 min manatı quldurluqla almaqda təqsirləndirilən şəxslər həbs edilibHadisə
12:57
"Kəpəz" - "Qarabağ" oyunu üçün bilet satışında rekord qeydə alınıbFutbol
12:53
Cəlilabadda saxta əlilliklə bağlı komissiya sədri vətəndaşlardan 58 min manat rüşvət alıb - MəhkəməHadisə