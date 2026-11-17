Бывший председатель Врачебно-консультативной комиссии Джалилабадской районной центральной больницы Кенюль Алиева и заведующий медицинским пунктом в селе Мамедрзалы Ильтизам Азимов обвиняются в коррупции при оформлении инвалидности.

Как сообщает Report, на заседании Лянкяранского суда по тяжким преступлениям стало известно, что Азимов получил от граждан взятки на общую сумму 58 тыс. манатов за назначение групп инвалидности и передал деньги Алиевой. Позже, выяснив, что вопрос не был решен, он обратился с жалобой на нее в соответствующие органы.

Вся сумма была возвращена потерпевшим, которые не стали подавать жалобы. Также прекращены выплаты пособий гражданам, незаконно оформившим инвалидность - от них Государственный фонд социальной защиты требует возврата выплаченных средств.

Алиевой предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и служебном подлоге, Азимову - в пособничестве этим преступлениям. Оба впоследствии были арестованы по ходатайству государственного обвинителя.

Следующее заседание суда назначено на 1 декабря.