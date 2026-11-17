В Нефтчале двое ранее судимых арестованы по делу о разбое
Происшествия
- 17 ноября, 2026
- 13:16
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В Нефтчале арестованы подозреваемые в совершении разбоя и хищении 11 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В полицию поступили сведения о грабеже, совершенном в отношении домовладельца в Нефтчалинском районе, и хищении 11 тыс. манатов.
В результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления ранее судимые Г.Талыбов и Н.Мухтаров.
В ходе расследования выяснилось, что задержанные заранее спланировали план разбойного нападения, а похищенные деньги впоследствии разделили между собой.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Талыбова и Мухтарова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
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