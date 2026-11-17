В Нефтчале арестованы подозреваемые в совершении разбоя и хищении 11 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В полицию поступили сведения о грабеже, совершенном в отношении домовладельца в Нефтчалинском районе, и хищении 11 тыс. манатов.

В результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении преступления ранее судимые Г.Талыбов и Н.Мухтаров.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные заранее спланировали план разбойного нападения, а похищенные деньги впоследствии разделили между собой.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Талыбова и Мухтарова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.