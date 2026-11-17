Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Husky подал сигнал бедствия в Черном море у побережья Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в морской отрасли и местные медиа.

По данным болгарской общественной телерадиокомпании BNT, судно под флагом Либерии подало сигнал бедствия, находясь примерно в 60 морских милях от мыса Калиакра. Это стало поводом для расследования со стороны болгарских морских властей.

Причина происшествия, состояние танкера и его экипажа пока остаются неизвестными.

В понедельник примерно в 40 морских милях от того же участка побережья затонуло грузовое судно, перевозившее пшеницу.