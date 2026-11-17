Узбекистан и Оман подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на вывод двусторонних отношений на новый уровень и развитие сотрудничества по всем направлениям.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, документ был подписан по итогам переговоров на высшем уровне в Маскате в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и султана Омана Хейсама бин Тарика Аль Саида.

В ходе церемонии состоялся обмен более чем 30 двусторонними документами, охватывающими различные сферы сотрудничества.

В частности, документы предусматривают взаимное освобождение от виз, развитие промышленной кооперации, экономического и финансового взаимодействия, преференциальной торговли, свободных экономических зон, таможенного дела, транспорта и логистики, коммуникаций и информационных технологий.

Кроме того, соглашения охватывают жилищное строительство и градостроительство, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, здравоохранение, охрану окружающей среды, трудовые ресурсы, образование, культуру, спорт и пр.