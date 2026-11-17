В Сербии разбился военный самолет, после чего начался пожар.

Как передает Report, об этом сообщают сербские медиа.

В результате инцидента погиб пилот.

По неофициальной информации, предполагается, что это военный самолет МиГ-29.

Крушение самолета произошло между населенными пунктами Нова Пазова и Старо Пазова.

На месте происшествия находятся пожарные-спасатели, аварийно-спасательные бригады, сотрудники полиции, а также военная полиция. Ведется операция по ликвидации последствий аварии, и определения причины крушения.