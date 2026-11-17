В Сербии разбился военный самолет, погиб пилот
Другие страны
- 17 ноября, 2026
- 13:31
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В Сербии разбился военный самолет, после чего начался пожар.
Как передает Report, об этом сообщают сербские медиа.
В результате инцидента погиб пилот.
По неофициальной информации, предполагается, что это военный самолет МиГ-29.
Крушение самолета произошло между населенными пунктами Нова Пазова и Старо Пазова.
На месте происшествия находятся пожарные-спасатели, аварийно-спасательные бригады, сотрудники полиции, а также военная полиция. Ведется операция по ликвидации последствий аварии, и определения причины крушения.
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