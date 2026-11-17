Serbiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot ölüb
Digər ölkələr
- 17 noyabr, 2026
- 13:33
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Serbiyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, yanğın başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiya mediası məlumat yayıb.
Hadisə nəticəsində pilot həlak olub.
Qeyri-rəsmi məlumata görə, bunun "MiQ-29" hərbi təyyarəsi olduğu ehtimal edilir.
Təyyarə qəzası Nova Pazova və Staro Pazova yaşayış məntəqələri arasında baş verib.
Yanğınsöndürən-xilasedicilər, qəza-xilasetmə briqadaları, polis əməkdaşları, eləcə də hərbi polis hadisə yerindədir. Qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması və başvermə səbəbinin müəyyən edilməsi üzrə əməliyyat aparılır.
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