Прочный мир на Южном Кавказе внесет вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы, и Германия продолжит поддерживать Азербайджан и Армению как надежных партнеров.

Как передает Report со ссылкой на МИД Германии, об этом заявил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль, комментируя предстоящий визит в Азербайджан и Армению.

"Южный Кавказ находится на переломном этапе – перед ним открывается историческая возможность преодолеть десятилетия войны", - заявил министр.

По его словам, мир между Баку и Ереваном некогда казался недостижимым, однако сегодня стал реальной возможностью, которой необходимо воспользоваться.

"Мужество и ответственность, проявленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, могут проложить путь к прочному миру. Парафирование мирного соглашения в прошлом году стало важной вехой на этом пути. Сейчас крайне важно решительно продолжать двигаться по нему", - отметил Вадефуль.

Он также подчеркнул, что Германия поддерживает Азербайджан и Армению в мирном процессе - как двух надежных партнеров.

"В прошлом году Германия поставила свои отношения с Арменией и Азербайджаном на новую стратегическую основу. Теперь мы намерены реализовывать совместно согласованную стратегическую повестку дня с обеими странами посредством практических проектов. Регион Южного Кавказа является историческим перекрестком между Европой и Азией. Эта роль продолжает открывать огромный потенциал для торговли, энергетического партнерства и новых транспортных связей. Прочный мир и открытые границы принесут пользу не только народам региона, но и безопасности и стабильности всего нашего европейского соседства", - сказал он.