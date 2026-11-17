В Азербайджане для закладки интенсивных плодовых садов в период 2026–2030 годов потребуется более чем 32 млн саженцев.

Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил начальник отдела организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Пярвиз Юсифов на мероприятии на тему "Современные системы садоводства: селекция, подвойно-сортовые комбинации и производство сертифицированных саженцев".

Как отметил Юсифов, в ближайшие годы спрос составит более 32 млн саженцев, что подразумевает расширение на 40% существующих в стране 50 тыс. га площадей интенсивных плодовых садов:

"Для закладки 20 тыс. га новых садов особое значение имеет обеспечение не только число саженцев, но и их сортовой чистоты, фитосанитарного здоровья и сертификации".