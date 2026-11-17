Минсельхоз Азербайджана прогнозирует рост площади интенсивных плодовых садов на 40%
- 17 ноября, 2026
- 13:01
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В Азербайджане для закладки интенсивных плодовых садов в период 2026–2030 годов потребуется более чем 32 млн саженцев.
Как сообщает северное бюро Report, об этом заявил начальник отдела организации и мониторинга растениеводства Министерства сельского хозяйства Пярвиз Юсифов на мероприятии на тему "Современные системы садоводства: селекция, подвойно-сортовые комбинации и производство сертифицированных саженцев".
Как отметил Юсифов, в ближайшие годы спрос составит более 32 млн саженцев, что подразумевает расширение на 40% существующих в стране 50 тыс. га площадей интенсивных плодовых садов:
"Для закладки 20 тыс. га новых садов особое значение имеет обеспечение не только число саженцев, но и их сортовой чистоты, фитосанитарного здоровья и сертификации".