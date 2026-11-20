В Азербайджане в январе-октябре 2026 года произведено 282 автобуса, что на 77,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на 1 ноября запас готовой продукции составил 38 автобусов.

За первые 10 месяцев этого года в Азербайджане произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 350,9 млн манатов. По сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года производство машин и оборудования сократилось на 75,2%, а производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось на 77,2%.

За 10 месяцев в стране также произведено 2 300 легковых автомобилей - на 29,9% меньше, чем годом ранее, 407 тракторов (снижение на 4,7%) и 750 грузовых автомобилей (рост в 2,7 раза).

На 1 ноября запасы готовой продукции составили 238 легковых автомобилей, 6 тракторов и 67 грузовиков.