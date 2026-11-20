Авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на Оперативное командование польских ВС.

"Угроза воздушного нападения. Найдите безопасное место. Следуйте указаниям властей. Дождитесь дальнейших сообщений", - говорится в смс-предупреждении, разосланном жителям некоторых районов Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Согласно сообщению командования, также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы. Оперативное командование вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и ресурсы остаются в готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько российских находились примерно в 20-30 км от границы.