Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Самвела Мкртчяна послом в России.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Документ подписан на основании предложения премьер-министра Армении.

Мкртчян ранее был послом Армении в Польше и Ливане, а также временным поверенным в Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии.

Отметим, что ранее должность посла Армении в России занимал Гурген Арсенян, назначенный на этот пост 14 августа 2024 года.