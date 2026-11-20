Samvel Mkrtçyan Ermənistanın Rusiyadakı səfiri təyin edilib
Region
- 20 noyabr, 2026
- 17:02
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Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan Samvel Mkrtçyanın Rusiyaya səfir təyin edilməsi haqqında fərman imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Sənəd Ermənistan Baş nazirinin təklifi əsasında imzalanıb.
S.Mkrtçyan əvvəllər Ermənistanın Polşa və Livandakı səfiri, eləcə də Avstriya, Çexiya, Macarıstan və Slovakiyada müvəqqəti işlər vəkili vəzifələrində çalışıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Qurgen Arsenyan olub. O, 2024-cü il avqustun 14-də bu vəzifəyə təyin edilmişdi.
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