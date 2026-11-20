На аккаунты Бакинской инициативной группы (БИГ) в социальных сетях систематически осуществляются кибератаки.

Об этом Report сообщили в БИГ.

Отмечается, что в последнее время фиксируются целенаправленные и систематические кибератаки из-за рубежа на цифровые информационные ресурсы БИГ:

"Последовательные попытки входа в аккаунты организации в социальных сетях, шаги, направленные на блокировку страниц посредством массовых и необоснованных жалоб, а также кибератаки, нацеленные на нарушение нормального функционирования официального интернет-сайта, вызывают обеспокоенность.

Проведенные технические исследования и анализы показывают, что значительная часть киберактивности расположенных на территории Франции и Индии".

Подчеркивается, что БИГ играет роль открытой и свободной платформы для защиты прав народов, страдающих от колониализма, донесения их голосов до международной общественности, а также для свободного выражения позиций различных политических сторон:

"Систематическое осуществление кибератак на аккаунты такой организации в социальных сетях противоречит свободе слова и выражения, многообразию мнений и принципам открытого диалога.

Мы считаем, что попытки воспрепятствовать выражению различных позиций, стремление заглушить альтернативные мнения и ограничить обмен информацией грубо нарушают фундаментальные права человека. Существующие разногласия должны решаться не путем кибератак и блокировки цифровых платформ, а посредством открытого и конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении.

В связи с этим мы призываем государства, заказывающие или осуществляющие атаки на деятельность нашей организации, воздержаться от препятствования нашей законной деятельности".

Отмечается, что Бакинская инициативная группа, несмотря на все эти давления и препятствия, будет решительно продолжать защищать права народов, страдающих от колониализма и содействовать свободе слова.