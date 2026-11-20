Европейский союз и Великобритания продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также экономики.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Великобритания председатель Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, ЕС и Великобритания связаны историческими отношениями, общими ценностями и приверженностью демократии, правам человека, верховенству закона и международному порядку.

Кошта отметил, что сотрудничество в области безопасности и обороны стало отправной точкой перезагрузки отношений между сторонами, начатой в 2025 году. В рамках нового партнерства стороны расширили взаимодействие в противодействии гибридным угрозам, иностранному вмешательству, а также в сферах морской и космической безопасности.

Он сообщил, что ЕС и Великобритания завершили переговоры по соглашению, которое позволит Лондону более регулярно участвовать в гражданских миссиях Евросоюза.

"Одна из величайших проблем, с которыми мы сталкиваемся вместе, - это война России против Украины. Великобритания и Европейский союз с первого дня плечом к плечу поддерживали Украину, и мы продолжим оказывать ей политическую, финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется, до достижения справедливого и прочного мира", - сказал Кошта.

Он приветствовал лидерство Великобритании в "Коалиции желающих" и отметил, что Европа выступает единым фронтом в усилиях по достижению мира. По его словам, в настоящее время сформирована европейская переговорная команда, в которую входят ЕС и страны E5 в рамках "Коалиции желающих".

Кошта также подчеркнул необходимость углубления экономического сотрудничества, повышения конкурентоспособности компаний, создания качественных рабочих мест и обеспечения доступности товаров и услуг.

"Сильная оборона невозможна без более сильной экономики. Вместе мы будем сильнее в обороне и экономике", - заявил он.

Говоря о перспективах дальнейшего сближения ЕС и Великобритании, Кошта отметил, что Евросоюз уважает решение британцев о выходе из блока, принятое в 2016 году, и будет уважать любые решения Лондона относительно будущих отношений с ЕС.

"Мы остаемся открытыми для максимально тесных отношений между Европейским союзом и Великобританией", - сказал он, добавив, что при этом должны соблюдаться принципы единства четырех свобод единого рынка, баланса прав и обязательств, а также целостности отношений ЕС с третьими странами.

Кошта подчеркнул, что в нынешних геополитических условиях Европе необходимо единство и ЕС будет стремиться к тесному сотрудничеству с Великобританией.

"Мы можем ездить по разным сторонам дороги, но самое важное заключается в том, что мы движемся в одном направлении", - заключил он.