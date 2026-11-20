Посла Румынии в Москве Кристиана Истрате вызвали в МИД России.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ему выражен решительный протест в связи с отказом Бухареста выдавать визы российским спортсменам.