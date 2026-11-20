Посол Румынии вызван в МИД РФ
В регионе
- 20 ноября, 2026
- 17:31
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Посла Румынии в Москве Кристиана Истрате вызвали в МИД России.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Ему выражен решительный протест в связи с отказом Бухареста выдавать визы российским спортсменам.
Последние новости
17:36
ADSEA: Ремонт Бахрамтепинского гидроузла не вызовет перебоев с водойИнфраструктура
17:36
Фото
Азербайджан обошел США, Британию и Канаду в индексе ООН — эксперт об успехе цифровых реформИКТ
17:32
Кошта: ЕС и Великобритания продолжат укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороныДругие страны
17:31
Посол Румынии вызван в МИД РФВ регионе
17:27
Косиняк-Камыш: На территории Польши упали две российские ракеты и дрон - Обновлено-2Другие страны
17:23
БИГ фиксирует кибератаки из Франции и ИндииВнутренняя политика
17:19
Фото
В Агдаме ко Дню города показали документальный фильм "Возвращение в Агдам"Карабах
17:01
Британия и ЕС отложили на полгода переговоры о льготной оплате обучения в вузахДругие страны
16:52
Самвел Мкртчян назначен послом Армении в РоссииВ регионе