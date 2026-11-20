Rumıniya səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb
Region
- 20 noyabr, 2026
- 17:35
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rumıniyanın Moskvadakı səfiri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsindən bildirilib.
Buxarestin Rusiya idmançılarına viza verməkdən imtina etməsi ilə əlaqədar ona qəti etiraz bildirilib.
"Noyabrın sonunda Buxarestdə 12-14 yaşlı oğlanlar və qızlar arasında taekvondo üzrə keçiriləcək Avropa Birinciliyində iştirak etməli olan Rusiya yığma komandasına giriş vizalarının verilməsindən əsassız imtina edilməsi ilə əlaqədar Rumıniya tərəfinə qəti etiraz bildirilib", - Rusiya XİN-dən bildirilib.
Son xəbərlər
18:49
Foto
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda terror təşkilatının fəaliyyətində iştirak edən şəxslər həbs edilibHadisə
18:46
Ermənistanda 15 avtomobilin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş veribRegion
18:36
Börnhem: Aİ ilə yeni saziş Britaniya iqtisadiyyatına 17 milyard funt sterlinq gəlir gətirəcəkDigər ölkələr
18:21
Foto
Şahin Əliyev: "Rəqəmsal hökumət sahəsində beynəlxalq mövqeyimiz güclənir"İKT
18:09
UKMTO: Yəmən yaxınlığında quru yük gəmisi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
18:05
MŞ-nin komissiya sədri media müsabiqələri ilə bağlı yenilikləri izah edibMedia
18:03
Foto
Vüqar Əhmədov Gəncədə vətəndaşları qəbul edibEnergetika
18:00
Məcnun Məmmədov Culfada vətəndaşları qəbul edəcəkASK
17:56
ASCO-nun növbəti dövr üçün əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilibİnfrastruktur