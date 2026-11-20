Продвижение Азербайджана в Индексе развития электронного правительства ООН стало значимым результатом цифровых реформ страны, особенно в сфере государственных онлайн-услуг.

Как сообщает Report, такую оценку в комментарии агентству дала руководитель Цифрового торгового хаба Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Исмет Мехралиева.

По ее оценке, за улучшением позиций страны на 36 мест - до 38-го места среди 194 стран - стоит работа по трем направлениям: развитие цифровых госуслуг, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и укрепление человеческого капитала.

Мехралиева особо отметила, что по Индексу онлайн-услуг Азербайджан за два года поднялся на 56 позиций и занял 11-е место в мире, опередив Великобританию, Исландию, США, Канаду и Норвегию. По отдельным составляющим индекса результаты еще выше. По предоставлению услуг страна заняла 10-е место, а по институциональной базе - первое. По мнению эксперта, эти показатели отражают то, как в Азербайджане переводят госуслуги на цифровые платформы, объединяют сервисы и разрабатывают решения с учетом потребностей граждан.

Мехралиева также обратила внимание на темпы изменений. За два года Индекс развития электронного правительства Азербайджана вырос на 16,3% - с 0,7607 в 2024 году до 0,8847 в 2026-м. За тот же период среднемировой показатель увеличился на 4,6%. Азербайджан вошел в подгруппу V3 стран с очень высоким уровнем развития электронного правительства, в которой также представлены Канада, Китай, Япония, Австрия, Турция и Узбекистан.

По словам эксперта, авторы доклада связывают прогресс Азербайджана с развитием платформы myGov и "правительственного облака", расширением возможностей цифровой идентификации и работы с электронными документами, а также с улучшением обмена данными между ведомствами. Среди других факторов Мехралиева назвала более тесную координацию работы в сфере цифровизации и стратегические инициативы в области цифрового развития и искусственного интеллекта.

Положительную динамику эксперт отметила и по Индексу телекоммуникационной инфраструктуры (TII). С 2024 года показатель Азербайджана вырос на 9,4% при среднемировом росте на 2,1%. По этому индексу страна опередила Турцию и Армению. При оценке учитывались в том числе цифровая идентификация, государственные порталы, межведомственный обмен информацией, открытые данные и безопасность цифровых платформ.

Индекс человеческого капитала Азербайджана вырос на 11,5% - с 0,7233 до 0,8067. По этому показателю страна опередила Китай и Армению. Мехралиева пояснила, что оценка охватывает как уровень образования населения, так и доступность цифровых госуслуг и умение граждан ими пользоваться.

Доклад ООН публикуется раз в два года. В 2026 году методологию оценки по трем индексам обновили. В частности, в нее включили услуги, сгруппированные по жизненным ситуациям, участие граждан в цифровых процессах, цифровую инфраструктуру органов власти, грамотность в сфере электронного правительства и применение искусственного интеллекта при оказании госуслуг.

На следующем этапе, по мнению Мехралиевой, Азербайджану важно сохранить достигнутый уровень онлайн-услуг и ускорить развитие цифровой инфраструктуры и человеческого капитала. С этим она связывает формирование единой цифровой архитектуры страны и создание Совета по цифровому развитию. Эксперт также отметила значение Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы, Стратегии развития цифровой экономики на 2026-2029 годы, Стратегии в области искусственного интеллекта на 2025-2028 годы и Концепции цифрового развития.

Мехралиева считает, что согласованная реализация этих документов с ориентацией на конкретные результаты позволит повысить эффективность государственного управления и качество госуслуг, поддержать развитие цифровой экономики и укрепить позиции страны в международных рейтингах. По ее оценке, это также откроет возможности для более широкого применения инноваций и искусственного интеллекта, повышения конкурентоспособности деловой среды и дальнейшей интеграции Азербайджана в мировую цифровую экономику.