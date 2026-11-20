Азербайджан занял 38-е место в Индексе развития электронного правительства ООН за 2026 год, поднявшись на 36 позиций по сравнению с 2024 годом, когда страна занимала 74-е место.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития, показатель Азербайджана составил 0,8847 балла, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2024 годом (0,7607 балла).

Страна вошла в категорию "Очень высокий ИРЭП" и подгруппу V3, куда также входят Австрия, Япония, Канада и Израиль.

Наибольший прогресс отмечен по индексу онлайн-услуг: Азербайджан поднялся с 67-го на 11-е место в мире. По подындексу предоставления услуг страна заняла 10-е место, а по институциональной основе - первое.

Индекс ООН оценивает развитие цифрового правительства по трем направлениям: онлайн-услуги, телекоммуникационная инфраструктура и человеческий капитал. В отчет 2026 года также включены показатели интеграции цифровых госуслуг, услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и применения искусственного интеллекта.