Евросоюз и Великобритания не пришли к соглашению о введении льготной платы за обучение в университетах на саммите в Брюсселе – переговоры отложили на шесть месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Би-Би-Си.

Представители ЕС заявили, что соглашение о "перезапуске" Brexit не вступит в силу, если британское правительство не согласится снизить стоимость обучения для европейцев, получающих образвозание в университетах Великобритании.

Страны ЕС настаивают на том, чтобы студенты из их 27 государств-членов платили за обучение столько же, сколько и британские студенты. Они дали Великобритании шесть месяцев на то, чтобы согласиться или договориться об альтернативном варианте.

ЕС решил, что этот вопрос является параллельным, а не отдельным от соглашений о мобильности молодежи, экспорте продовольствия и торговле квотами на выбросы, о которых объявят в пятницу.