Белорусская делегация в ходе визита в Азербайджан ознакомилась с образцами военной техники.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Визит делегации во главе с начальником связи Вооруженных сил - начальником Управления связи Генштаба ВС полковником Павлом Прасолом был осуществлен в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2026 год.

В Управлении международного военного сотрудничества состоялась рабочая встреча на тему "Организация связи и применение подразделений связи". В ходе мероприятия также состоялся обмен мнениями по вопросам применения подразделений и средств связи, а также другим темам.

Затем делегация посетила Н-скую воинскую часть. Здесь гостям была представлена подробная информация об организации работы связи в азербайджанской армии, продемонстрированы различные средства и техника связи, отвечающие современным требованиям.

В рамках визита гости посетили Центр Гейдара Алиева и Музей военной истории, ознакомились с военной историей нашей страны.

В завершение стороны преподнесли друг другу памятные подарки, после чего было сделано фото на память.

Отметим, что визит имеет важное значение с точки зрения изучения передового опыта в области организации работы связи в войсках, а также развития сотрудничества между нашими странами в направлении подготовки кадров.