Новости о продолжительных военных конфликтах вызывают у аудитории скорее усталость, чем снижение чувствительности к происходящему.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный корреспондент Report и Baku TV по Восточной Европе, военный журналист Мубариз Асланов на встрече со слушателями Медиашколы Report.

По словам журналиста, недавно вернувшегося из зоны конфликта в Украине, в условиях затяжных войн люди по-разному реагируют на события, и столь же индивидуально проходит их возвращение к мирной жизни: одни быстрее адаптируются к повседневности, другим этот процесс дается значительно сложнее.

М. Асланов подчеркнул, что военный журналист является свидетелем событий, а не их участником, и указал на важность прозрачности в работе медиа. Говоря о специфике профессии, он отметил, что стандарты военной журналистики различаются в зависимости от страны:

"Иногда неписаные правила и местный менталитет играют даже более важную роль", - отметил журналист.

Кроме того, он указал, что публикуемые в социальных сетях кадры боевых действий далеко не всегда отражают реальную картину происходящего.

Мубариз Асланов родился в 1982 году в Билясуварском районе. В 2005 году окончил магистратуру факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета. Журналистскую деятельность начал в 2008 году, работал в Azadinform, APA и Report, а в 2019–2020 годах - в пресс-службе AzTV. С 2021 года является специальным корреспондентом Report и Baku TV по Восточной Европе.