Выход Великобритании из Европейского союза нанес ущерб британской экономике, привел к снижению темпов роста и увеличению расходов бизнеса.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Великобритания заявил премьер-министр страны Энди Бернем.

"Мы пережили десятилетие неопределенности и разногласий, низкого экономического роста и повышения цен. Люди хотят получить более выгодные условия, чем те, которые принес жесткий Brexit. И сегодня мы вместе обеспечили эти лучшие условия", - сказал Бернем.

По его словам, новое соглашение с ЕС позволит частично преодолеть экономические последствия Brexit и обеспечить дополнительный импульс британской экономике.

"Казначейство Великобритании подтвердило сегодня, что достигнутое соглашение добавит до 0,5% к ВВП страны. Это даст британской экономике 17 млрд фунтов стерлингов. Это крупнейшая мера стимулирования экономического роста, которую мы можем принять в рамках нынешнего парламентского срока", - заявил премьер.

Бернэм отметил, что договоренности позволят сократить расходы британских компаний на экспорт, уменьшить бюрократические барьеры и восстановить торговые связи с крупнейшим рынком.

В частности, он указал на существенное сокращение британского сельскохозяйственного экспорта в ЕС: за последнее десятилетие его объем снизился более чем на 30%, согласно данным Национального союза фермеров Великобритании.

"Мы можем изменить эту тенденцию, и мы это сделаем", - подчеркнул он.

Премьер также заявил, что соглашение поможет снизить стоимость продовольствия для британских потребителей. В качестве примера он привел расходы на экспорт одной партии лосося, которые сейчас могут достигать 1,4 тыс. фунтов стерлингов.

Кроме того, восстановление связи между системами торговли выбросами Великобритании и ЕС, по его словам, открывает возможности для снижения стоимости электроэнергии и поддержки промышленности.

Бернэм назвал достигнутые договоренности взаимовыгодными для Великобритании и ЕС, подчеркнув необходимость восстановления более тесных экономических отношений после десятилетия разногласий.

"Сегодня мы подводим черту под десятилетием неопределенности и разногласий, восстанавливая связи со старыми друзьями и выстраивая гораздо более конструктивные отношения с нашими ближайшими соседями и крупнейшим рынком", - заявил он.

Бернэм сообщил, что законопроект о реализации договоренностей, включая соглашения в области санитарных и фитосанитарных норм и торговли выбросами, будет внесен в британский парламент на следующей неделе.